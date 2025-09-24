Tale e Quale Show 2025 al via il 26 settembre: concorrenti (anche in coppia) e giudici

Si accendono i riflettori sul Tale e Quale Show 2025, edizione numero 15 che vede ancora alla conduzione Carlo Conti, al via venerdì 26 settembre e trasmesso in diretta in prima serata su Rai1.

“Siamo al 15esimo anno di Tale e Quale Show con parola d’ordine divertire e con l’obiettivo di allargare la forbice il più possibile e far vedere la stessa Tv insieme all’intera famiglia. Tale e Quale spesso ci è riuscito. Questa edizione di Tale e quale la dedichiamo a Pippo Baudo”. Così Carlo Conti durante la presentazione di Tale e Quale Show.

Insinna-Cirilli in duetti impossibili

“Anche quest’anno il cast è valido. Non sono concorrenti ma i protagonisti di ‘Tale e Quale Show’ che non è un talent ma un varietà. Si esibiranno davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello i seguenti concorrenti: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, la ‘ripetente’ Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli. A questi ultimi due toccheranno i duetti impossibili: nella prima puntata saranno Lucio Corsi e Luciano Pavarotti”. Così Carlo Conti alla vigilia della 15ma edizione di ‘Tale e Quale Show’.

Le interpretazioni della prima puntata

Ecco quali saranno le prime interpretazioni dei personaggi nel cast di Tale e Quale Show in onda dal 26 settembre su Rai1. Antonella Fiordelisi sarà Gaia; Le Donatella con Giulia sarà Alessandra Amoroso e Silvia sarà Serena Brancale; Carmen Di Pietro nei panni di Madonna; Pamela Petrarolo sarà Noemi; Maryna si trasformerà in Lady Gaga; Samuele Cavallo sarà Olly; Tony Maiello interpreterà Sal Da Vinci; Gianni Ippoliti sarà Tony Dallara; Peppe Quintale vestirà i panni di Elvis Presley. Flavio Insinna sarà Lucio Corsi e Gabriele Cirilli interpreterà Luciano Pavarotti.

Panariello, Malgioglio e Alessia Marcuzzi in giuria

‘Tale e Quale Show’, il varietà di punta di Rai 1 è realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, debutterà in prima serata venerdì 26 settembre con la sua quindicesima edizione, condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Saranno sette appuntamenti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento, per un format che nel corso degli anni si è trasformato in un classico della tv italiana e che si è imposto anche sui social: nelle scorse edizioni i protagonisti di Tale e Quale hanno letteralmente spopolato su X e Facebook e TikTok. Sul palco, un mix multigenerazionale di volti noti dello spettacolo italiano: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Dunque, per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un tutt’uno.

Tutte le esibizioni dal vivo con trucco e parrucco

Gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, con l’obiettivo di immedesimarsi nei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma. Anche in questa edizione sarà il coinvolgimento diretto del pubblico da casa: durante la puntata sarà infatti attivato un sistema di ‘like’ sui social Rai (X e Facebook) che permetterà ai telespettatori di sostenere l’artista preferito. I tre talent più votati otterranno un bonus che si sommerà al voto della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Il cuore del programma resta la preparazione degli artisti, tra prove di canto, recitazione e imitazione, senza dimenticare trucco e costumi. A seguirli quotidianamente i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.