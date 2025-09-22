Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 22 settembre 2025

Ultima ora

Ascolti ieri 21 settembre, ‘La Ruota della Fortuna’ 4,4 mln, ‘Affari Tuoi’ 4,1 mln

Ascolti ieri 21 settembre, ‘La Ruota della Fortuna’ 4,4 mln, ‘Affari Tuoi’ 4,1 mln
LaPresse
LaPresse

‘Domenica In’ 1,4 mln, ‘Verissimo’ 1,5 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 21 settembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha fatto segnare 4.445.000 spettatori pari al 25.53%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.153.000 spettatori (23.85%). Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 3.329.000 spettatori pari al 23.23%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ ha convinto 2.137.000 spettatori (16.2%). In prima serata su Rai1 ‘Balene Amiche per Sempre’ 2.781.000 spettatori pari al 19.42% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.157.000 spettatori con share del 16.61%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.019.000 spettatori con il 9.40%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ 923.000 spettatori pari al 5.86%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 537.000 spettatori (4.65%). Sul Nove ‘Enrico Brignano Show’ 507.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 ‘Monuments Men’ 461.000 spettatori e il 3.01%. Su Rai2 ‘BellaMà di Sera’ 411.000 spettatori (2.58%). Su Tv8 ‘I delitti del BarLume – Sopra la panca’ 256.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai1 al pomeriggio ‘Tg1 Libri‘ (2.762.000 – 22.10%), ‘Domenica In‘ 1.831.000 spettatori con il 17.14% nella prima parte e 1.411.000 spettatori con il 14.61% nella seconda. ‘Da Noi… A Ruota Libera’ 1.315.000 spettatori con il 14.26%. Su Canale5 ‘Verissimo’ 1.581.000 spettatori pari al 17.26 nella prima parte e 1.542.000 spettatori pari al 16.41% nella seconda. In seconda serata su Rai2 ‘La Nuova DS’ 752.000 e 8.84%, su Canale5 ‘Pressing Nel Cuore dello Sport’ 538.000 e 12.08%. 

© Riproduzione Riservata