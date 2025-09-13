Carlo Conti e l’appello alla pace ai Tim Music Awards

Non solo spettacolo e grandi performance all’Arena di Verona, ma anche memoria e impegno civile. Durante la diretta dei Tim Music Awards, Carlo Conti ha interrotto lo show per un appello alla pace, invitando il pubblico ad accendere i telefonini come segno universale di luce e serenità.

Un gesto semplice e potente, che ha trasformato il concerto in un abbraccio collettivo, capace di unire migliaia di persone in un messaggio di speranza condivisa.

Accanto a Vanessa Incontrada, Conti ha guidato la 19esima edizione di un evento che da anni celebra la musica italiana, con i grandi nomi premiati e acclamati dal pubblico.

E il pubblico ha risposto: 2,3 milioni di spettatori e il 18,5% di share hanno decretato il successo della serata su Rai1, confermando i Tim Music Awards come appuntamento imperdibile del panorama musicale e televisivo.