X Factor 2025 al via, ecco le prime audizioni

Al via X Factor 2025 in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand: tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Giorgia, confermatissima in conduzione e perfetta padrona di casa, ha inaugurato la nuova stagione accogliendo subito al tavolo la giuria formata dagli affiatatissimi Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi con la new entry Francesco Gabbani. Tanti gli artisti che, con le loro esibizioni eterogenee, si son fatti conoscere dal pubblico e dai giudici, tutti con il sogno di conquistare un posto per i Live Show.