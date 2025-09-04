Pier Silvio Berlusconi: “Affari Tuoi non è gioco è solo fortuna”

“Abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta.”. Così Pier Silvio Berlusconi nell’irruzione a sorpresa durante la puntata di ieri sera di ‘La Ruota della Fortuna’ con Gerry Scotti. E dopo gli elogi arriva la frecciata alla Rai: “Noi siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie”.

I complimenti a Gerry Scotti e alla sua squadra

“La seconda cosa che devo fare, che voglio fare – ha aggiunto l’A.d. di Mediaset – è ringraziare Gerry, perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente… Certo, la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira perché è stata veramente una scoperta. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene”.