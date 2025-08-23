‘Emily in Paris’, muore sul set l’assistente Diego Borella

E’ morto a Venezia Diego Borella, assistente alla regia sul set di ‘Emily in Paris’ che in questi giorni gira in Laguna. “Ci è giunta la notizia della tragica scomparsa di Diego Borella sul set di ‘Emily in Paris‘. Una tragica fatalità lo ha portato via e lo ha fatto proprio mentre faceva questo lavoro che tanto amiamo. Ciao Diego, fai un buon viaggio!” scrive su Facebook l’Associazione Italiana Aiuto Registi e Segretarie di Edizione.

Il Corriere del Veneto riporta un commento di Mattia Berto: “Di Diego conservo un bel ricordo, era un ragazzo bello, elegante, pieno di stile – dice Mattia Berto, attore e artista suo amico storico – l’ultima volta ci siamo visti a cena a Parigi con la sua e mia amica del cuore che ho sentito giovedì: era distrutta. Diego aveva una grande ironia, era brillante e di talento. La sua è una giovane vita spezzata per cui non ci sono molte parole. Solo una grande tristezza”.

La trama della nuova stagione di ‘Emily in Paris’

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare.

La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova storia d’amore… e da una nuova città.