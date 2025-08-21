Da Leotta a Rolandi il pallone è donna. E Alba Parietti ricorda Galagoal

Torna la Serie A e in tv il calcio parla sempre più al femminile. Dai tempi in cui Alba Parietti e Simona Ventura erano isolate eccezioni, oggi invece sono sempre di più le donne a condurre i principali programmi di approfondimento sportivo. Su Rai2 Simona Rolandi conduce la ‘Domenica sportiva’, Paola Ferrari con Marco Mazzocchi è al timone de ‘Il Processo al 90°’, Monica Bertini conduce ‘Pressing’ su Canale5,

Diletta Leotta esordisce in studio su Dazn in ‘Fuoriclasse Serie A Show’. Sempre su Dazn Giorgia Rossi e Giusy Meloni sono a bordo campo nelle partite più importanti e Barbara Cirillo in conduzione a fianco di Marco Russo a ‘Vamos il Sabato della Serie A’ sempre su Dazn. Benedetta Radaelli conduce su Italia 1 ‘Sportmediaset XXL’. Federica Masolin è al timone del programma di Champions League su Sky Sport.

Paola Ferrari

“Tante donne nel mondo del calcio è cosa buona e giusta. Eppure c’era una volta in cui ero sola con il mio sgabello a ‘Galagoal’ su Telemontecarlo”, ricorda Alba Parietti a LaPresse. “Un momento bello, un successo enorme, inaspettato che ha sollevato le sorti di tutta la rete televisiva – racconta Alba – la stanza invisibile al pubblico che è diventata una tv molto competitiva e molto forte: vincere insieme questa battaglia e farla diventare una tv di punta per lo sport è stata una conquista enorme. Come mi sono sentita quando ho ricevuto l’incarico? Paura e responsabilità perché non sapevo nulla di calcio. Non ero competente, mi sono messa a studiare con l’aiuto di Paola Ferrari, a cui devo molto del mio successo”.

“La scelta dello sgabello? Una genialità di Ricardo Pereira a cui tutti noi dobbiamo tantissimo, un genio della tv. Lo sgabello – svela Parietti – era lo stesso che usavamo al trucco, però è stato un colpo di genio e sono diventata quella che diceva messa nel mondo maschile”.

Simona Rolandi

Tutti gli opinionisti che scendono in campo

Alla Domenica sportiva esce Eraldo Pecci ed entrano Ciccio Graziani – che lascia Mediaset per approdare su Rai2 – e Stefano Sorrentino a fianco di Adriano Panatta, Lele Adani con il Var affidato all’ex arbitro Stefano Bergonzi e angolo social con Laura Barth. In conduzione Simona Rolandi con Paolo Maggioni. Il lunedì sera a ‘Il Processo al 90°’ con Paola Ferrari e il biscardiano Marco Mazzocchi padroni di casa che daranno la voce ai tifosi, anche a quelli vip, ci saranno Marco Tardelli ospite e il tavolo tecnico composto da Massimo Tecca, Stefano Bergonzi e Sofia Oranges, quest’ultima per dare ruolo social al programma, la cui prima uscita in tv risale a 45 anni fa con Enrico Ameri in conduzione. A ‘Dribbling’, condotto da Paolo Paganini, ci sarannno Bruno Giordano e Agata Centasso con angolo social curato da Simona Cantoni .

Serse Cosmi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Christian Panucci, Alessio Tacchinardi, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Carlo Pellegatti, Franco Ordine è la squadra degli opinionisti di ‘Pressing’ su Canale 5 con Monica Bertini in conduzione e della Coppa Italia in esclusiva su Mediaset con le telecronache di Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. La squadra di Dazn vede in campo Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli. Al loro fianco, anche Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo. Nel team di Dazn come nuovi opinionisti, oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguet e il ‘Profeta’ Hernanes. Sky Sport è in pole position per quanto riguarda le Coppe Europee. Per quanto riguarda la serie A saranno tre le partite in diretta per ogni giornata. Telecronache affidate a Maurizio Compagnoni, Federico Zancan. Il padrone di casa del Club resta Fabio Caressa con opinionisti Beppe Bergomi, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi.