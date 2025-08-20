Funerali Pippo Baudo, l'arrivo di Al Bano e Michele Guardì alla chiesa di Santa Maria della Stella

Anche Al Bano e Michele Guardì, storico regista della Rai, arrivano alla chiesa di Santa Maria della Stella a Militello per il funerale di Pippo Baudo. “Non parlerei di festa, ma di ricordo”, risponde Al Bano a un giornalista che gli chiede se quella di oggi, con il ricordo doloroso, possa esse considerata però anche una festa in onore del conduttore scomparso a 89 anni. “Finalmente si sono accorti tutti della sua grandezza. Pippo era alto in tutto quello che faceva, in tutti i sensi. Un ricordo? Tutta la vita”, dice il cantante entrando in chiesa. Guardì ha voluto ricordare “il suo affetto, e il fatto che gli sono grato perché lui mi ha aperto le porte della televisione”.