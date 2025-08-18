Pippo Baudo, il manifesto funebre a Napoli: “Nell’aldilà inizia a esserci troppo talento”

Non solo il mondo dello spettacolo, ma tutta l’Italia rende omaggio a Pippo Baudo, morto sabato sera all’età di 89 anni. Mentre alla camera ardente al Teatro delle Vittorie a Roma sono in centinaia i fan che danno l’ultimo saluto a uno dei più grandi protagonisti della tv italiana, anche Napoli ha voluto dire addio a modo suo al conduttore di 13 Festival di Sanremo. Infatti, per le vie della città partenopea è comparso uno speciale manifesto funebre, a cura dell’agenzia di onoranze funebri di Salvatore Kaiser, sul quale si legge l’epigrafe: “Nell’Aldilà inizia a esserci troppo talento. Addio Pippo, signore della TV italiana, Napoli ti saluta”.