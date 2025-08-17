Pippo Baudo, il ricordo di Benigni e l’ironia di Grillo

Beppe Grillo, Roberto Benigni, Amadeus e Lorella Cuccarini. Il mondo dello spettacolo continua a rendere omaggio a Pippo Baudo, il re della televisione italiana morto ieri all’età di 89 anni. La camera ardente resterà aperta da domani a martedì al Teatro delle Vittorie a Roma, mentre i funerali si terranno mercoledì a Militello, in provincia di Catania, città di origine di Baudo. La Rai ha cambiato la programmazione e anche Sergio Mattarella si è detto addolorato per la scomparsa del grande presentatore.

Il ricordo di Grillo, Benigni, Amadeus e Cuccarini

Ha scelto anche questa volta l’ironia per ricordare il grande conduttore tv Beppe Grillo. “Caro Pippo, ora che comparirai al Supremo cerca di non dire ‘l’ho scoperto io’ . Con immenso affetto, Beppe”, ha scritto il comico genovese su X a commento di una fotografia che lo ritrae, giovane, insieme a Pippo Baudo.

Roberto Benigni invece ha ricordato in una nota momenti di “spettacolo televisivo prodigiosi di un’allegria sfrenata e di una gioia incontenibile”. “Bravissimo. Un grande professionista. Grazie caro Pippo”, ha scritto l’attore premio Oscar. Poi ancora il grazie di Milly Carlucci: “Pensando a te caro Pippo mi viene in mente soltanto una parola: Grazie. Per le emozioni, il divertimento e gli insegnamenti che ci hai regalato”.

Pensando a te caro Pippo mi viene in mente soltanto una parola: GRAZIE ❤️. Per le emozioni, il divertimento e gli insegnamenti che ci hai regalato.



Cuccarini: “Grazie a te realizzati miei sogni di bambina”

“A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito. Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma… Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati”. Così Lorella Cuccarini ricorda Pippo Baudo in un post su X. “Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1.A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio. Un abbraccio a Tiziana e a Dina”, aggiunge Cuccarini.

Amadeus: “Pippo ti voglio bene”

“Pippo ti voglio bene”. Questo il ricordo di Pippo Baudo in un post Instagram di Amadeus, tra i conduttori di Sanremo più longevi con cinque edizioni dal 2020 al 2024, in un post su Instagram. A corredo, Amadeus ha pubblicato una foto in cui appare in un’edizione del Festival in cui bacia una gigantografia dello storico conduttore televisivo.

Parietti a Baudo: “Con te si chiude un’epoca, sei stato il più grande”

“Con te si chiude definitivamente un’epoca. Sei stato il più grande, sei stato la Televisione. Il maestro di tutti: duro, esigente, ma capace di dare enormi possibilità”. Così in un lungo post su Instagram Alba Parietti ricorda Pippo Baudo. “Io ti sarò sempre grata, nel bene e nel male, per avermi voluta, per avermi anche combattuta, ma soprattutto per avermi insegnato tanto. Mi dispiace, Pippo. Mi dispiace sinceramente. Mi dispiace. Sono attonita e disorientata. Sei stato uno di quei padri difficili e straordinari, di cui però sarà impossibile fare a meno. Una montagna impossibile da scalare. Ciao Pippo, buon viaggio. Mancherai a questa televisione, ai telespettatori, e tanto anche a tutti noi che l’abbiamo fatta e che ti dobbiamo dire grazie”, conclude.

Littizzetto: “Generoso attivatore di leggerezza”

“Ti bacio di nuovo Pippo, uomo gentile. Hai aperto strade, sei stato generoso, attento, audace e prudente. Un meraviglioso attivatore di leggerezza. Grazie”. Così Luciana Littizzetto sui social.