Morte Pippo Baudo, Mattarella: “Addolorato, fu protagonista e innovatore della tv”

Il cordoglio del mondo dello spettacolo e della politica per la morte di Pippo Baudo, il celeberrimo presentatore televisivo e conduttore di 13 Festival di Sanremo scomparso sabato a Roma all’età di 89 anni. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Baudo con una nota in cui si dice “addolorato” dalla sua morte e lo definisce un “protagonista e innovatore della televisione”, sottolineandone “la professionalità, la cultura, il garbo e la straordinaria capacità di interpretare i gusti e le aspettative dei telespettatori italiani”. Mattarella nel 2021 aveva insignito Baudo con il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il cordoglio della politica e del mondo dello spettacolo

Ma non solo Mattarella: tantissimi personaggi della televisione e le più alte cariche dello Stato hanno voluto lasciare il loro ricordo di Pippo Baudo.

Mara Venier, in lacrime, ha raccontato il proprio dolore ricordando l’amico: “Anni e anni della vita mia e di Renzo (Arbore, ndr), un pezzo di vita nostra, un legame di amicizia fortissimo. Io gli devo moltissimo. Mi ha sempre voluto bene”. La conduttrice di Domenica In ha sottolineato la generosità di Baudo, sempre disponibile anche negli ultimi anni: “Un grande dolore, mi ha dato tanto, ha dato a tutti gli italiani. Siamo tutti scioccati”.

Arbore, amico e collega di una vita, ha ricordato le origini comuni e l’ambizione artistica: “Due laureati in giurisprudenza, due avvocati mancati causa la passione per la musica. Pippo era il grande creatore della Rai importante, tutti grandi programmi a cominciare da Sanremo. Mi mancherà moltissimo il complice e collega che faceva la bella Rai”.

Al Bano ha ripercorso i primi passi accanto a Baudo: “Nel 1967 ho iniziato con lui a Settevoci e non ho mai smesso”. Carlo Conti lo ha definito il maestro della televisione italiana: “È triste, si spegne un po’ la tv che abbiamo amato. Ha inventato Sanremo, lo facciamo ancora oggi come ce lo ha insegnato lui”.

Molti altri hanno reso omaggio: Piero Chiambretti lo ha definito “un rivoluzionario della tv”, Simona Ventura gli ha scritto “Sei stato il mio maestro, non ti dimenticherò mai”, mentre Laura Pausini, commossa, ha ricordato come Baudo l’abbia lanciata a Sanremo giovanissima: “Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Per ogni tuo sorriso, per ogni consiglio che mi hai dato, per ogni volta che mi hai cambiato la vita: grazie”.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato come “il suo volto e la sua voce abbiano accompagnato intere generazioni, regalando emozioni e momenti indimenticabili”. Il vicepremier Matteo Salvini ha salutato “l’amico di tante serate”, mentre l’altro vicepremier, Antonio Tajani, ha ricordato “un gigante della televisione, conosciuto e ammirato in tutto il mondo”.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana si è detto profondamente rattristato, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto onorare “un amico che ha dato lustro all’Italia e alla nostra Sicilia”. Infine, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato come con Baudo scompaia “la personificazione più autorevole e popolare di un pezzo fondamentale dell’autobiografia artistica italiana”.