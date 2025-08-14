Rai3, ascolti flop senza programmi approfondimento

Rai3 diventa Rai3%. Potrebbe essere questo lo slogan della prima serata della terza rete Rai che in questi mesi estivi vede gli ascolti calare vistosamente. Nel mese di agosto la media share è di circa il 3% nel prime time, nonostante ci sia il traino di ‘Un Posto al sole’ che nella fascia access porta in dote circa un milione di spettatori. Ma basta che parta la prima serata ed ecco che due terzi del pubblico aziona il telecomando. Le uniche eccezioni sono le repliche del tanto bistrattato ‘Report’ di Sigfrido Ranucci che domenica 3 agosto ha registrato una media di 961 mila spettatori pari al 7.2% di share. E anche domenica 10 agosto si è difeso bene – considerando gli altri programmi mandati in onda sulla terza rete – con una media del 5.2% di share. Su Rai3 sono sempre più lontani gli ascolti superiori al milione. Durante la stagione di garanzia, oltre a ‘Chi l’ha visto’ che vola alto e si conferma il programma top dell’approfondimento di Rai3, ci sono le inchieste delle domeniche di ‘Report’, c’è Massimo Giletti che con ‘Lo Stato delle Cose’ al lunedì è decollato nelle ultime puntate superando abbondantemente il milione di spettatori e arrivando all’8% di share). Ma anche Salvo Sottile con il suo ‘FarWest’ ha tenuto una buona media, così come ‘Presa diretta’. Evidentemente Rai3 è una rete che il pubblico considera solo per l’approfondimento. Non a caso anche in estate ‘Filorosso’ con Manuela Moreno sta reggendo bene l’urto della prima serata e ha già raggiunto il 7%. Nel mese di agosto il fondo è stato toccato da ‘La Grande Opera’ che nella prime serate del 5 e del 12 non è andata oltre il 2.6% di share. Ma anche i film trasmessi non sono andati meglio. Ieri sera ‘Il colibrì’ con Pierfrancesco Favino è stato visto da una media di 370.000 spettatori (3.2%). Mentre anche durante la giornata i programmi di approfondimento si difendono con buoni risultati, basta vedere il crescendo di ‘Agorà Estate’.