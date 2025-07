Gegia a tutto campo: “Falsa principessa su Italia1 e tante risate su Rai2”

Un mese di agosto all’insegna del divertimento e dell’improvvisazione. Gegia torna in tv con due appuntamenti destinati a scatenare tante risate: la saga comica ‘Din Don’, in onda in prima serata su Italia1 il 3 e il 10 agosto, e da Ferragosto su Rai2 per quattro seconde serate. Ed è proprio nella puntata di domenica 10 agosto di ‘Din Don’ che Gegia irrompe nei panni di Jasmin, una falsa principessa araba, con tanto di accento sofisticato e travestimento, ma con chiari obiettivi da raggiungere a ogni costo. “Una fiction assai divertente con comici molto bravi come Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti e Crisula Stafida, affiancati per l’occasione da Massimo Ceccherini”, sottolinea Gegia a LaPresse.

“Girata tutta a Cinecittà World. Io parlo così: ‘suno’ Jasmin, ‘surella di principe’. Principe e principessa travestiti perché vogliono fare una ‘sòla’ allo scopo di accaparrarsi un posto. Alla fine però si complica tutto a causa della maniera ridicola in cui sbocciano innamoramenti incrociati. C’è di mezzo anche Samira Lui che stiamo ammirando in questi giorni a ‘La Ruota della Fortuna’. E alla fine io perdutamente innamorata svelo la farsa dicendo che veniamo da ‘Beri’ in Puglia e cerco di aiutare il malcapitato a evitare la truffa organizzata da mio fratello. Finisce con un bel ‘Portami con te’. E chissà che non ci sia un seguito… Le premesse ci sono tutte”.

Da Ferragosto su Rai2

Ma Gegia irrompe anche nella seconda serata di Rai2 per quattro venerdì a partire da Ferragosto. “Siamo partiti da Alassio, poi Varazze, San Benedetto del Tronto, Pescara, Fermo, Cerignola per le ‘Missioni d’estate’. Sono stati 15 giorni terrificanti per il caldo che ammazza più della fatica di girare giorno e notte. Un programma che fa tanto ridere, con una voce fuoricampo che dà i compiti della puntata. A Pescara, per esempio, avevamo mezz’ora per farsi invitare a bere qualcosa su uno yacht. Ogni posto con una missione diversa, abbiamo fatto la caccia al tesoro, i dialetti e altro con tanta improvvisazione e allegria. La puntata dura 40 minuti e accompagna il telespettatore a fine serata con il sorriso. Cotta e mangiata senza copione perché ci dicevano tutto all’ultimo momento. Un programma estivo, molto carino, abbiamo avuto anche qualche sindaco, abbiamo visitato luoghi e musei”.

Ma dopo agosto Gegia torna a teatro. “Devo fare Meo Patacca di Renato Giordano al Tor di Nona di Roma in ottobre. A novembre ‘Bastarde senza gloria’ che è in tour da tre anni”.