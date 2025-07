Tale e Quale Show 2025, concorrenti e giudici: l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha svelato i concorrenti e i giudici di Tale e Quale Show 2025, che inizierà venerdì 26 settembre e sarà trasmesso in tv su Rai1 in prima serata. Il programma si concluderà il 7 novembre. Conti ha ‘spoilerato’ cast e giuria con un post su Instagram. Un mix vivace e multigenerazionale di volti noti dello spettacolo italiano, che unisce personalità della televisione, della musica e dell’intrattenimento. La quindicesima edizione dello show in cui i protagonisti si trasformano nelle stelle della musica italiana e internazionale sarà così anche un’occasione per lanciare nuovi artisti. Una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Cast e giuria

Questi i partecipanti al programma:

Pamela Petrarolo

Le Donatella

Marina Valdemora Maino

Antonella Fiordelisi

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Beppe Quintale

Insinna&Cirilli.

I giudici del programma annunciati da Conti nel suo post sono: