Rtv San Marino, nuova sede a Montecitorio e da agosto si va ‘in terrazza’

Rtv, l’emittente radiotelevisiva di Stato della Repubblica di San Marino in Italia, ha presentato alla stampa il nuovo studio di corrispondenza a Roma presso CeoforLife Clubhouse Montecitorio, in Piazza Montecitorio 116. Il 6 ottobre ci sarà l’evento inaugurale. Sotto la direzione del dg Roberto Sergio sfileranno tutti i talent coinvolti nel palinsesto, totalmente rinnovato e reso competitivo dallo stesso Sergio, attuale dg della Rai che è socia al 50%. “La prima priorità è stata quella di dare una solidità economica a Rtv“, ha detto Roberto Sergio sottolineando come “il passaggio fondamentale sia stato quello di avere un numero unico, canale 550, che consente a tutti di poter vedere una televisione nazionale e internazionale di servizio pubblico su qualsiasi piattaforma”.

Nella terrazza felliniana con Simona Ventura

Tra le novità in palinsesto nel mese di agosto la ‘Terrazza della Dolce Vita’ in compagnia di Simona Ventura e Giovanni Terzi, i quali dal Grand Hotel Rimini ospiteranno personaggi noti nel settore della cultura, della politica e dell’attualità in un’atmosfera felliniana.

Giacobbo racconta la storia del Titano

A novembre invece andrà in onda la miniserie di 5 puntate ‘Titano – Il segreto della libertà’ di Roberto Giacobbo sulla storia di San Marino. “È come leggere 5 volumi video di storia dal 300 dC a oggi”, ha spiegato il conduttore. Oltre alle rubriche dei talent noti, tra i quali Paolo Mieli e Luciano Onder, ci sarà un talk settimanale a cura di Giordano Fatali, president & founder CeoforLife, il quale ospiterà personaggi della politica e dell’attualità. Roberto Sergio ha annunciato la presenza di San Marino allo ‘Junior Eurovision Song Contest’ mentre a settembre deciderà se partecipare all’Eurovision vero e proprio. “La partecipazione all’edizione Junior – sottolinea Sergio – è un nostro segnale di disponibilità al dialogo dopo le anomalie registrate durante l’ultima finale con strani voti a zero da parte di alcune giurie”.