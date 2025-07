Giornalisti RaiSport in sciopero prima giornata Serie A

Nell’assemblea odierna della redazione di RaiSport è stata indetta una giornata di sciopero per il 24 agosto, prima domenica della stagione 2025-2026 della Serie A. Lo apprende LaPresse. Negli scorsi giorni si era cercata una mediazione per evitare la serrata, ma il tentativo non è andato a buon fine. Se non ci saranno modifiche alla decisione dell’assemblea ed eventuali precettazioni saltano dalla programmazione Domenica sportiva, la partita Italia-Cuba valida per i Mondiali di volley femminile e le finali di ginnastica.

La nota CdR RaiSport e Fiduciario Milano

“Come già comunicato a tutta la Redazione, in data 14 luglio u.s. il CdR di RaiSport e il Fiduciario di Milano hanno incontrato i rappresentanti dell’Azienda per esperire il tentativo di conciliazione circa lo stato di agitazione e il pacchetto di tre giorni di sciopero stabiliti dall’Assemblea di RaiSport. Il confronto ha dato esito negativo.

Per questo motivo l’Assemblea di RaiSport ha deciso che il primo dei tre giorni di sciopero sarà domenica 24 agosto p.v.”.

“Unirai non aderisce allo sciopero proclamato a RaiSport per il prossimo 24 agosto. Riteniamo che, anche in situazioni complesse, esistano sempre margini per una mediazione responsabile tra le legittime rivendicazioni della redazione e chi è chiamato ad ascoltarle e farsene carico”. Lo afferma il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. “Non ci interessa alimentare tensioni, ma contribuire a risolverle. Il compito del sindacato è quello di tentare sempre la mediazione – si legge ancora – Siamo e restiamo convinti che il dialogo, anche nei momenti più difficili, sia l’unica via per tutelare davvero il lavoro, la dignità e la professionalità di chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico”. SPE