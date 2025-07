Ascolti Tv ieri, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 3,7 mln e ‘Battiti Live’ 2,1 mln

Nella serata tv di ieri, lunedì 21 luglio 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 3.704.000 spettatori pari al 22.8%. Su Rai1 ‘Techetechetè’ 2.620.000 spettatori (16.1%).

Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 2.975.000 spettatori pari al 24.1%, su Canale5 ‘Sarabanda’ 2.211.000 spettatori (19.3%).

In prima serata su Canale5 ‘Battiti Live’ 2.125.000 spettatori con share del 19.5%. Su Rai1 ‘Noos L’Avventura della Conoscenza’ 1.787.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 ‘Elsbeth’ 598.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 ‘Chicago P.D.’ 1.174.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 ‘Filorosso’ 696.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 ‘Doppio inganno’ 552.000 spettatori (4%). Su La7 ‘Diaz Non pulire questo sangue’ 347.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 ‘In & Out Niente di Serio’ 240.000 spettatori (1.7%). Sul Nove ‘Little Big Italy’ 458.000 spettatori con il 3%.