Emmy, dominio Apple tv con 27 nomination a ‘Severance’, ‘Adolescence’ fa 13

Apple tv fa il pieno di nomination agli Emmy awards, grazie alle 27 incassate da ‘Severance‘ (‘Scissione’ nella versione italiana) e alle 23 di ‘The studio’. Bene anche Hbo con ‘The penguin’ (24 nomination) e ‘The white lotus‘, mentre ‘Adolescence’ (targata Netflix), si ferma a 13, puntando a portarsi a casa almeno uno degli ‘Oscar della tv‘.

Dominio di ‘Severance’ nelle nomination

Sul fronte drama, in ogni caso, nessuno si è nemmeno avvicinato a ‘Severance’, fiction distopica che si svolge in un ambiente di lavoro, capace di conquistare il pubblico con la sua seconda stagione. Un successo trasversale alle categorie in concorso, a partire da quelle di miglior attore e migliore attrice di una serie drama, con Adam Scott e Britt Lower rigorosamente in nomination. Scott, in particolare, se la dovrà vedere – tra gli altri – con un mostro sacro come Gary Oldman (per ‘Slow horses’) e con il quotatissimo Pedro Pascal (‘The last of us’). Possibile statuetta anche per Ben Stiller, uno dei registi di ‘Scissione’.

Le serie comiche: ‘The studio’ fa il pieno di candidature

Tra le serie comiche ‘The studio’ fa il pieno di nomination dopo appena una stagione, superando titoli più affermati come ‘Hacks’ (14) e ‘The bear’. Il suo co-creatore Seth Rogen, personalmente ne incassa tre: recitazione, sceneggiatura e regia. ‘The Penguin‘, fiction dark di Hbo ambientata nell’universo di ‘Batman’ domina tra le miniserie con 24 nomination, comprese quelle per i protagonisti Colin Farrell e Cristin Milioti.

Un femminicidio al centro di ‘Adolescence’

E poi ‘Adolescence’, titolo controverso che analizza e racconta senza mezzi termini il dramma di un femminicidio commesso da un ragazzino e quanto questo finisca per devastare il contesto familiare e sociale della sua famiglia, aprendo uno squarcio sull’incomunicabilità tra generazioni. Una delle nomination (miglior attore non protagonista) va, ovviamente, a Owen Cooper, che interpreta il 13enne accusato dell’omicidio. ‘Adolescence’ come prodotto concorre tra le miniserie insieme, oltre a ‘The Penguin’, all’inossidabile ‘Black mirror‘, a ‘Dying for sex’ e ‘Monsters: the Lyle And Erik Menendez story’.

Le migliori serie tra dramma e commedia

Per la miglior serie drama ci sono anche ‘Andor’ (ambientata nell’universo di Star Wars), ‘Paradise’, ‘Slow Horses’;’The Diplomat’, ‘The Pitt’, ‘The Last of Us’ e ‘The White Lotus’. Tra le commedie – oltre a ‘The studio’, ‘Hacks’ e ‘The bear’ – ecco “Only Murders in the Building’, ‘Abbott Elementary’, ‘Nobody Wants This’, ‘Shrinking’ e ‘What We Do in the Shadows’.

Concorrono tra gli attori di una serie comica Seth Rogen (‘The Studio’, Martin Short (‘Only Murders in the Building’); Jeremy Allen-White (‘The Bear’), Adam Brody (‘Nobody Wants This’) e Jason Segel (‘Shrinking’). Tra le attrici Uzo Aduba (‘The Residence’); Kristen Bell (‘Nobody Wants This’), Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’), Jean Smart (‘Hacks’) e Ayo Edibiri (‘The Bear’). Ci sono poi la categoria talk show – sono in gara ‘The Daily Show with Jon Stewart’, ‘Jimmy Kimmel Live‘ e ‘The Late Show with Stephen Colbert’ e quella reality con ‘The Amazing Race’, ‘RuPaul’s Drag Race’, ‘Survivor’, ‘Top Chef’ e ‘The Traitors’.