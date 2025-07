Prime Video, tanti big in arrivo: novità Nba e uno show con Totti

Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli, Francesco Totti, Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri, Diego Abatantuono, Pif, Corrado Guzzanti, Gianmarco Tognazzi, Sabrina Ferilli, Ambra Angiolini: sono i big della nuova stagione di Amazon Prime Video che quest’anno come fiore all’occhiello ha acquistato i diritti del campionato Nba di basket americano, diritti che si vanno ad aggiungere a quelli della partita più importante del mercoledì in Champions League fino al 2027 (in 4 anni gli spettatori sono cresciuti del 18%). L’accordo per Nba durerà 11 anni. Nella prossima stagione saranno trasmesse in diretta 87 partite e in esclusiva su Prime Video tutte le gare delle Finals 2026. I volti big invece i telespettatori abbonati li vedranno in serie tv, film, intrattenimento e reality.

Svelato il nuovo palinsesto

Al Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le Prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo, tra cui i film ‘Il Ministero dell’Amore’ e ‘Ancora più Sexy’, la serie italiana ‘Postcards’, gli show ‘Holiday Crush’, ‘Roast in Peace’, oltre ai rinnovi di stagione di ‘Red Carpet – Vip al tappeto S2’ e ‘LOL: Chi ride è fuori S6’, che quest’anno regalerà anche lo speciale Halloween. Il Prime Video Presents è stato inoltre l’occasione per svelare tante novità, mostrare le prime immagini esclusive del nuovo e attesissimo reality show ‘The Traitors Italia’, la serie ‘Gigolò per caso – La sex guru’ e i film ‘Non è un paese per single’, ‘Love Me, Love Me – Cuori Magnetici’ e ‘Natale senza Babbo’.

‘Il Ministero dell’Amore’ è il nuovo film Original italiano scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (‘Boris’, ‘Ogni maledetto Natale’), e tratto dalla pièce teatrale ‘Stare meglio oggi’ di Giacomo Ciarrapico. La trama è alquanto originale, si tratta di una surreale commedia romantica in cui i sentimenti diventano una questione di Stato. Pif e Corrado Guzzanti tra i protagonisti alle prese con il partito dei sensi di colpa, il partito del suicidio, il partito bella persona. Con tanto di referendum indetto per lasciare la fidanzata sì o no. ‘Natale senza Babbo’ è il film di Natale che vede protagonisti Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri e Diego Abatantuono. La serie ‘Non è un paese per single’ è una serie girata nel Chianti, ‘Hotel Costiera’ è stato girato nella villa di Zeffirelli in Costiera Amalfitana. Christian De Sica, Sabrina Ferilli e Ambra Angiolini sono i protagonisti della serie ‘Gigolò per caso -La sex guru’. Singolari e sull’orlo del macabro i reality ‘Roast in Peace’ e ‘The Traitors Italia’. Il primo vede quattro celebrità ‘defunte’ e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. Le celebrità sono quattro personaggi (Saviano, Lamborghini, Lucarelli e Totti) che sanno difendersi bene dalle cattiverie. Prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, lo show sarà disponibile nell’autunno 2025. Alessia Marcuzzi è lo spirito guida del castello location di ‘The Traitors Italia’ dove ci sono i traditori che vogliono uccidere i leali, tra cui Paola Barale e Filippo Bisciglia.