Le parole del sindaco alla presentazione della nuova stagione dell'azienda

“Napoli ha un ruolo nell’industria creativa nazionale. Il successo televisivo di tante storie napoletane è il grande contributo della città all’azienda con la quale c’è un rapporto sentimentale. La presenza del centro di produzione Rai in città non è banale ma la testimonianza di una grande attività produttiva strettamente connessa con la realtà della città” Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco si Napoli a margine della presentazione dei palinsesti in corso nel capoluogo partenopeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata