Milo Infante meglio di Piazzapulita e Dritto e Rovescio

Il giovedì sera di Rai2 torna a sorridere dopo un periodo che ha fatto rimpiangere i programmi di Michele Santoro, almeno dal punto di vista degli ascolti. Più di un conduttore ha provato a prendersi l’eredità ma con risultati non soddisfacenti. Basta ricordare il programma dell’ex Iena, Antonino Monteleone, chiuso in anticipo per scarsi ascolti. Questa volta però il deficit di audience è stato colmato con la prima serale di Ore 14 con Milo Infante, dal titolo ‘Ore 14 sera’. Il programma ha ottenuto una media di 1.020.000 spettatori pari all’8.3% di share. Ha fatto meglio dei più collaudati Piazzapulita su La7 (764 mila e 6.6%) e Dritto e Rovescio su Rete4 (691 mila e 6%).

Così la serata di ieri, giovedì 12 giugno 2025

Su Rai1 dopo Affari Tuoi 5.019.000 spettatori (29.1%), la replica di ‘Don Matteo 13’ registra una media di 2.296.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 1.776.000 spettatori con share dell’11.9%. Su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ 1.020.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 ‘FBI: Most Wanted’ 661.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ 706.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 691.000 spettatori (6%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 764.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 ‘Money Road Ogni Tentazione ha un Prezzo’ 438.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove ‘Playoff Lba Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 172.000 spettatori (1%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata