Giarrusso, Adinolfi e Rossetti in nomination, ma rischiano tutti i concorrenti

L‘Isola dei Famosi 2025 torna domani, mercoledì 4 giugno, con una nuova puntata in prima serata su Canale5. Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sono finiti in nomination nel corso della scorsa puntata ma secondo le prime news e anticipazioni tutti i naufraghi, a sorpresa, saranno a rischio esclusione. La doppia eliminazione porterà un po’ di scompiglio nel gruppo. Per i concorrenti ci sarà anche un’importante prova ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà il leader chiamato a prendere decisioni difficili. In studio saranno presenti Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini. L’Isola dei Famosi 2025 è un programma condotto da Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

A Playa Dos un temporale tra le tensioni

A quanto pare, intanto, su Playa Dos non sono solo le discussioni a mettere a dura prova l’avventura dei naufraghi. Nel corso della notte, infatti, i concorrenti si sono ritrovati a dover fare i conti anche con un improvviso temporale, che ha provocato non poche preoccupazioni.

A generare tensioni è anche l’apertura di un cocco: dopo aver trascorso una nottata piuttosto difficile, Patrizia e Teresanna decidono di condividerne uno con il gruppo, ma la loro scelta genera ben presto malumori.

Non sono mancati i momenti di confidenze: Mario racconta la sua storia personale, Jasmin ripercorre il suo passato mentre Teresanna vive un momento di sconforto per la mancanza dei suoi figli.

A interrompere le conversazioni dei naufraghi è l’arrivo di un nuovo comunicato: a bordo di un barchino, Jey e Chiara devono dirigersi verso una meta sconosciuta.

Gli appuntamenti con i Daytime dell’Isola sono su Canale 5 alle 13:40 e alle 15:40; su Mediaset Infinity alle ore 15:30 e su Mediaset Extra alle ore 21:15.

