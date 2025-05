La conduttrice al Festival della Tv a Dogliani: "Sarà un programma più corale"

“Magari! Magari! Ma lui lo dice e poi non lo fa!”. Lo ha detto sorridendo Mara Venier, ai microfoni di LaPresse a margine del Festival della Tv in corso a Dogliani, in provincia di Cuneo, quando le viene chiesto della possibile co-conduzione di Fiorello a ‘Domenica In’. “Va un po’ rivista totalmente, ci saranno dei cambiamenti. Io ci sarò, sarò la conduttrice ma insieme ad altri, ancora non sappiamo chi. Sarà una ‘Domenica In’ un po’ più corale, spero con un gruppo di amici”, aveva detto Venier nel suo intervento dal palco.

