Nonostante le lacrime di commozione, la conduttrice ci sarà anche la prossima stagione

Una Mara Venier visibilmente commossa ha chiuso l’ultima puntata di stagione di ‘Domenica In’ senza chiarire se continuerà a condurre il programma l’anno prossimo. Sul futuro ha detto: “Quando dico che è l’ultima lo dico perché ci credo veramente. Questi ultimi mesi non sono stati facili per la mia vita privata”. La conduttrice, in lacrime, ha aggiunto: “Credo il lavoro faccia bene, aiuta nei momenti difficili”. Ha poi ringraziato “la Rai che mi vuole bene da più di 30 anni, il prossimo anno sarà il 50enario di ‘Domenica In’ e io ne ho fatte 16.

Ma Mara Venier non è nuova a certe dichiarazioni di fine stagione, per poi smentirle a inizio della successiva. E anche quest’anno, nonostante le dichiarazioni registrate a caldo, per Mara questa appena conclusa non sarà la sua ultima Domenica In. I responsabili del daytime Rai – a quanto risulta a LaPresse – stanno già lavorando per la nuova edizione autunnale di Domenica In.

‘Domenica In’ e il cast da affiancare a Mara Venier

Per convincere Mara Venier si sta studiando un potenziamento del cast da affiancare alla conduttrice. Si stanno valutando le varie possibilità ma a quanto risulta a LaPresse tra i papabili non ci sono né Alberto Matano, nè Massimo Giletti e neanche Barbara d’Urso, tre nomi circolati tra i rumors. Un’altra decisione presa dai vertici del daytime che sembra ormai definitiva riguarda Nunzia De Girolamo e il suo programma ‘Ciao Maschio’ che entrerà nel palinsesto del weekend, probabilmente la domenica.

