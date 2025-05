Lo showman era atteso oggi sull'emittente per un'incursione nel giorno del suo compleanno

Fiorello è sempre più irritato e rischia di saltare la sua nuova trasmissione su Radio2. Secondo quanto apprende LaPresse lo showman è sempre più contrariato per la fuga di notizie degli ultimi giorni circa un suo nuovo format su Rai Radio 2. Al momento Fiorello si sarebbe ritirato in riflessione, tanto da far saltare, in occasione del suo 65esimo compleanno, la sua presenza oggi sulla stessa emittente, inizialmente prevista per le 13.40.

Fiorello si è riservato di sciogliere le riserve nei prossimi giorni. Le prime indiscrezioni secondo cui Fiorello avrebbe fatto nella giornata di oggi un’incursione su Radio2 per festeggiare i suoi 65 anni sono circolate nei giorni scorsi. Con lui ci sarebbe stato anche Fabrizio Biggio, per ricreare una coppia che ha raccolto il grande consenso del pubblico. Di una nuova idea aveva parlato lo stesso Fiorello chiudendo l’ultima stagione di ‘Viva Radio2’.

Il celebre showman era nuovamente atteso sull’emittente dove per anni ha condotto il format di successo ‘Viva Radio2’ e dove potrebbe condurre il suo nuovo show di cui non si conoscono molti dettagli nemmeno sulla messa in onda. Che, a questo punto, resta in bilico.

