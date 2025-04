Marzia Roncacci

In conduzione Marzia Roncacci con l'intervento del direttore Preziosi

Lunedì dell’Angelo, 21 aprile. Alle 9.47 arriva la notizia: è morto Papa Francesco. L’incredulità, avendolo visto il giorno prima, il giorno di Pasqua, in piazza tra il suo popolo. Tg2 Italia Europa sta per andare in onda. Alle 10.00 con una scaletta che parte dall’attualità e poi parlare anche di gite fuori porta. Salta tutto! La conduttrice Marzia Roncacci, fa in tempo ad infilarsi una giacca nera sopra il vestito e c’è la sigla. Dà la notizia. Il tono pacato e senza parole di troppo si limita a leggere il comunicato ufficiale del Vaticano arrivato qualche minuto prima delle 10.00. Parte uno Speciale che durerà fino alle 11.30. Arriva in studio il direttore Antonio Preziosi, con il monsignore Paglia. Da piazza san Pietro si collega Enzo Romeo, vaticanista del Tg2. La redazione lavora dalla regia. Un lavoro organizzato e condotto da Marzia Roncacci. Il giorno dopo gli ascolti premiano il Tg2 Italia Europa che viene scelta da quasi 600mila telespettatori, il doppio del traino, share 6%. “La grande forza di una rubrica del Tg2 che punta alla notizia, alla informazione pura e mai alla spettacolarizzazione”, ha sempre ripetuto la conduttrice Marzia Roncacci.

