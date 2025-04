'Affari Tuoi' 5,9 mln, 'Stasera Tutto è Possibile' 2,7 mln

Nella serata di ieri, martedì 8 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.828.000 spettatori (23.8%), ‘Affari Tuoi’ 5.906.000 spettatori (26.9%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.975.000 spettatori pari al 13.6%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.846.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.270.000 spettatori (6.2%), ‘Un Posto al Sole’ 1.530.000 spettatori (7%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 900.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 857.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.

In prima serata su Rai2 lo show finale di ‘Stasera Tutto è Possibile’ 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Su Rai1 l’ultima puntata di ‘Morgane Detective Geniale 4‘ 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 ‘Il Turco’ 1.835.000 spettatori con share del 10.9%. Su La7 ‘DiMartedì’ 1.568.000 spettatori e 9.3%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.207.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ 722.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 ‘Un Giorno in Pretura’ 488.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 ‘Dinner Club‘ 217.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove ‘Pelham 123 Ostaggi in metropolitana’ 225.000 spettatori (1.2%).

