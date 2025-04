In access Affari Tuoi 5,8 mln, Cinque minuti 4,5 mln

Nella serata di ieri, lunedì 7 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.583.000 spettatori (23.6%), ‘Affari Tuoi‘ 5.856.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.932.000 spettatori pari al 14.3%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.814.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.199.000 spettatori (6.1%), ‘Un Posto al Sole’ 1.542.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.022.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 818.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.

In prima serata su Rai1 il ritorno di ‘Ulisse Il Piacere della Scoperta’ 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 ‘The Couple Una Vittoria per Due’ 2.234.000 spettatori con share del 18.5%. Su Rai2 ‘Obbligo o Verità’ 702.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 ‘Spider-Man’ 1.181.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ 660.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 711.000 (5.2%). Su La7 ‘La Torre di Babele’ 693.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 ‘GialappaShow’ 662.000 spettatori con il 4%. Sul Nove Little Big Italy raduna 281.000 spettatori (2%).

