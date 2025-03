Su Rai1 nel preserale L’Eredità 4,3 mln, nel daytime Linea Verde 3,2 mln

Nella giornata di ieri, domenica 23 marzo 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in prima serata su Rai1 la partita di Nations League Germania-Italia 7.107.000 spettatori pari al 34.2% di share (primo tempo 7.922.000 e 36.9%, secondo tempo 6.412.000 e 31.7% pre e post gara 3.574.000 spettatori pari al 20.8%). Su Canale5 la serie ‘Tradimento’ 2.234.000 spettatori con share del 13.2%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 2.015.000 spettatori con il 9.6% nella prima parte e 996.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte Il Tavolo. Su Rai3 ‘Presadiretta’ 1.254.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.331.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai2 ‘La sostituta‘ 798.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 ‘Zona Bianca’ 566.000 spettatori (3.9%). Su La7 ‘La7 Storia: Vajont La Diga del Disonore’ 246.000 spettatori e 1.9%. Su Tv8 ‘Sliding Doors’ 250.000 spettatori con l’1.3%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.342.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.835.000 spettatori (17.5%).

Nel daytime su Rai1 la seconda parte di A Sua Immagine 1.895.000 spettatori (23.2%); la Santa Messa 1.812.000 spettatori (24.1%). Linea Verde 3.235.000 spettatori (25.6%). Su Rai2 Citofonare Rai2 411.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 545.000 spettatori (5.3%) nella seconda. Tg1 Libri 3.661.000 – 25.9%. Domenica In 2.423.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte e 2.156.000 spettatori con il 19.2% nella seconda. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.742.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 L’Arca di Noè 2.350.000 – 16.5%, Beautiful 1.923.000 spettatori pari al 14.3% e Tradimento 2.091.000 spettatori pari al 17.2%. A seguire Verissimo 2.010.000 spettatori pari al 18.9% nella prima parte e 2.040.000 spettatori pari al 16.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai3 In Mezz’Ora 1.105.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 651.000 spettatori (5.4%) nella seconda chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora.

