Su Rete4 Quarto Grado 9.5%, su La7 Propaganda Live 7.3%

Nella giornata tv di ieri, venerdì 21 marzo 2025, questa la media registrata negli ascolti tv in access su Rai1 Cinque Minuti 4.363.000 spettatori (22.6%), Affari Tuoi 5.670.000 spettatori (28%). Su Canale5 Striscia la Notizia 2.679.000 spettatori pari al 13.2%. Su La7 Otto e Mezzo 1.780.000 spettatori (8.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.259.000 spettatori (6.3%), Un Posto al Sole 1.563.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera 971.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 934.000 spettatori e il 4.6% nella seconda.

In prima serata su Rai1 The Voice Senior registra una media di 3.770.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Le Onde del Passato 2.167.000 spettatori con share del 13.2%. Su Rete4 Quarto Grado 1.317.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live 940.000 spettatori e il 7.3%. Su Italia1 Aftermath In trappola 1.136.000 spettatori (6.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.078.000 spettatori (6%). Su Rai2 Dicono di te 526.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 MasterChef 493.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 370.000 spettatori con il 3% nel secondo. Su Rai3 il ritorno di Newsroom 433.000 spettatori e il 2.4%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.300.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Avanti un Altro 2.979.000 spettatori (19.4%).

Nel daytime al mattino su Rai1 Unomattina 942.000 spettatori con il 21% e Storie Italiane 939.000 spettatori con il 21.9% nella prima parte e 1.058.000 spettatori (21.4%) nella seconda, E’ Sempre Mezzogiorno 1.876.000 spettatori (20.3%). Su Canale5 Forum 1.249.000 spettatori con il 18.4%. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.917.000 spettatori con il 17% nella prima parte e 1.675.000 spettatori con il 18.6% nella seconda, Il Paradiso delle Signore 1.828.000 spettatori con il 21.6%. La Vita in Diretta 2.197.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale5 Beautiful 2.082.000 spettatori pari al 17.2%, Tradimento 2.251.000 spettatori pari al 19.4%, Uomini e Donne 2.348.000 spettatori pari al 23.8%, la striscia di Amici 1.456.000 spettatori pari al 17.3% e quella del Grande Fratello 1.371.000 spettatori pari al 16.3%, Pomeriggio Cinque 1.042.000 spettatori pari al 12.4% nella prima parte e 1.264.000 spettatori pari al 13.2% nella seconda. Su Rai2, Mondiali Indoor di Atletica (555.000 – 4.6%) Ore 14 Light, dalle 14:30 alle 15:28, 760.000 spettatori con il 7.1%, BellaMa’ 502.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 706.000 spettatori con l’8.4% nella seconda parte. Su Rai3 Geo 1.018.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum 797.000 spettatori con il 7.2%.

