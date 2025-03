Il giornalista è stato direttore del Tg2 e per nove anni vicedirettore del Tg1

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà corrispondente Rai da Parigi a partire dal prossimo 1° aprile. Lo apprende LaPresse. Laureato in giurisprudenza e con un dottorato di ricerca in diritto ed economia, Sangiuliano ha frequentato l’alto istituto di Studi Strategici. E’ autore di biografie su leader internazionali come Vladimir Putin, Hillary Clinton, Donald Trump e Xi Jinping. E’ stato direttore del Tg2 e per nove anni vicedirettore del Tg1. Come anticipato da LaPresse, Nicoletta Manzione dovrebbe invece lasciare Parigi per sostituire Marco Varvello a Londra.

Gennaro Sangiuliano si era dimesso dopo la querelle legata a Maria Rosaria Boccia e alla sua presunta nomina come consigliera del ministro ‘per i grandi eventi’. L’ex ministro della Cultura in una intervista al Tg1 aveva anche dichiarato di aver avuto una relazione “di tipo personale, affettivo“ con la donna chiarendo, però, “per lei pagavo io, non un euro è stato speso dal MiC” e “su questo terreno non sono ricattabile“.

