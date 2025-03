L'artista ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi… a ruota libera'

Ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, prossima a debuttare a teatro con la sua ‘Serenata di Napoli’, Serena Rossi ha raccontato la paura per le scosse ai Campi Flegrei: “Ero a casa di mia sorella quando c’è stato il terremoto, mi sono svegliata di colpo per la paura. Tutto tremava, e non finiva mai, una sensazione tremenda di impotenza di fronte alla natura. Napoli è così, lo sappiamo, ribolle ma la mia città non molla mai”. L’attrice ricorda l’amore per la sua città: “Napoli è nel mio Dna, la musica e la cultura sono parte di me da sempre”. Il culmine dell’intervista arriva sulle testimonianze di tre giovani attrici della scuola artisti di Scampia: “Vediamo in Serena un esempio di riscatto sociale. Quando canta esprime la forza, è una grande fonte di ispirazione, è autentica. È l’esempio del ‘se vuoi puoi’. Sono emozionatissima, non riesco quasi a parlare”, ha detto con occhi lucidi l’attrice. “Queste lacrime raccontano tutto quello che sono”.

