Il presidente Usa: "E' stata un'esperienza di apprendimento per tutti"

‘The Apprentice’, il reality show su Donald Trump, andrà in onda su Prime Video di Amazon. Le Prime sette stagioni dello show saranno disponibili sulla piattaforma di streaming. In uscita nel 2004, ‘The Apprentice” e lo spin-off “Celebrity Apprentice”, hanno spinto Trump verso la celebrità nazionale dopo una serie di fallimenti e cattivi affari negli anni ’90 che avevano frantumato il suo impero immobiliare con sede a New York. La serie, pensata per mostrare l’acume imprenditoriale di Trump, è stata un grande successo e il nome di Trump è diventato un marchio globale che ha contribuito a lanciare la sua carriera politica. Trump ha espresso entusiasmo per la notizia su Truth Social e sulla stessa piattaforma Amazon.

“Non vedo l’ora di guardare questo spettacolo io stesso: ricordi così belli e così divertente, ma soprattutto, è stata un’esperienza di apprendimento per tutti noi” ha detto Trump nel comunicato di Amazon. La decisione della piattaforma streaming è l’ultimo segnale che l’azienda sta tentando di rafforzare il suo rapporto con Trump, che è stato teso durante il suo primo mandato.

A gennaio, Amazon ha dichiarato che avrebbe pubblicato un nuovo documentario sulla first lady Melania Trump, promettendo uno “sguardo senza precedenti dietro le quinte” sulla sua vita.Settimane prima delle elezioni di novembre, il fondatore di Amazon Jeff Bezos aveva annunciato che il Washington Post, di sua proprietà, non avrebbe sostenuto un candidato presidenziale, scatenando un’ondata di dimissioni e migliaia di cancellazioni di abbonamenti.

Lunedì, una editorialista che ha lavorato al Post per quattro decenni si è dimessa dopo aver affermato che la direzione del giornale ha deciso di non pubblicare il suo commento critico sulla nuova politica editoriale di Bezos. A dicembre, Amazon ha dichiarato che avrebbe donato 1 milione di dollari al fondo per l’insediamento di Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata