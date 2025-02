Per denunciare la poca sicurezza al Festival di Sanremo 2025 si è intrufolato sul tetto del teatro Ariston mentre andava in scena la terza serata della kermesse e ha diffuso le immagini registrate dietro le quinte sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando di Dedelate, questo il nome sul suo profilo, il giovane influencer e urban climber, si è arrampicato fin sopra il palco, da dove ha scattato alcune foto e ripreso alcuni degli artisti che si sono esibiti. Il ragazzo non è nuovo a questo tipo di imprese: quando era ancora minorenne si arrampicò fino a scattarsi un selfie con la Madonnina del Duomo di Milano e scalò San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta.

