Il direttore artistico: "Il video arrivato l'1 febbraio"

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha parlato del videomessaggio di Papa Francesco trasmesso durante la prima serata della kermesse. “Sono riuscito a tenere nascosto questo video. Lo scorso maggio avevo presentato questo evento per la Giornata dei bambini con il Santo Padre, e il Pontefice mi ha detto se un giorno potrò fare qualcosa per ringraziarvi ditemi cosa posso fare per voi”, ha spiegato durante la conferenza stampa all’Ariston in vista della seconda serata.

“Il 12 gennaio ho mandato una lettera al Santo Padre, dopo aver saputo dell’esibizione di Imagine di Noa e Mira Awad, e dopo qualche giorno, esattamente il primo febbraio, è arrivato il video. Sono stato in silenzio e non lo sapeva nessuno. Ho mandato il video ieri pomeriggio in regia”, ha spiegato Conti.

Video Papa al Festival segno ‘grande attenzione’ a bambini

Il video inviato dal Papa al Festival di Sanremo è stato girato il 1 febbraio dopo una richiesta inviata il 12 gennaio e, secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, uno dei motivi per cui il Pontefice ha accettato volentieri l’invito è legato alla “grande attenzione” che Bergoglio ha nei confronti dei bambini. Insomma il Festival è stato un’ulteriore occasione per inviare al mondo un messaggio di sensibilizzazione relativa alla situazione di tanti bambini nel mondo.

