Carlo Conti davanti ai giornalisti dopo l'esordio al 75esimo Festival di Sanremo

Carlo Conti davanti ai giornalisti dopo l’esordio al 75esimo Festival di Sanremo 2025 e il boom di ascolti dopo la prima serata della kermesse. Tiene banco il caso del video del Papa, andato in onda ieri sera. Il conduttore Carlo Conti ha detto che ha scritto al Papa il 12 gennaio, ricevendo il video in risposta il 1 febbraio.

Guarda la diretta



Conti:”Black out audio durante diretta? Sarà stato Elon Musk”

“In studio si sentiva benissimo l’audio. Sarà stato un problema di satelliti. Elon Musk! Sarà stato Elon Musk”. Scherza così il direttore artistico del Festival Carlo Coni, in conferenza stampa all’Ariston, a chi chiede del problema tecnico che per una ventina di secondi, in avvio di serata, ha interrotto l’audio durante la diretta. A chiarire le ragioni dell’inconveniente è stato il vicedirettore del Prime Time Claudio Fasulo che ha spiegato che “il black out audio di 23 secondi è stato dovuto ad un guasto ad un processore audio alla messa in onda di Roma”.

Damiano David entra in sala stampa e annuncia omaggio a Dalla

Sorpresa in sala Stampa durante la conferenza della seconda serata del Festival di Sanremo, dove è arrivato Damiano David, super ospite di oggi. Il frontman dei Maneskin, alla prese con la carriera da solita, ha annunciato che si esibirà in un omaggio a Lucio Dalla, definito “un riferimento” nella musica italiana. “Sarò accompagnato da un grandissimo talento”, ha aggiunto.

Conti: “Ascolti? Contento di com’è andata ma niente paragoni”

Carlo Conti soddisfatto per gli ascolti registrati nella prima serata del Festival di Sanremo. “Sono contento di com’è andata”, ha detto il direttore artistico durante la conferenza stampa all’Ariston. “Non commento gli ascolti – ha aggiunto – anche se sono stati dalla mia parte. Lo avrei fatto anche fossero stati un pochino in meno”.

Balti: “Non sono qui per fare la malata, voglio celebrare vita”

“Quando Carlo mi ha chiamata” per il Festival “gli ho detto che non sarei venuta a fare la malata di cancro. Non perché non voglia raccontare il dolore, non che non ci sia stato in questi mesi. Vuole essere una celebrazione della vita. Quando mi spaventa l’ansia dico ‘Bianca sei qui per divertirti’. Parleremo dei miei dolori in un’altra sede”. Così Bianca Balti in conferenza stampa all’Ariston.

Conti: “Messaggio Papa a sua insaputa? Siamo a fantascienza”

“Il messaggio del Papa trasmesso a sua insaputa e vecchio di mesi? Siamo alla fantascienza, siamo oltre”. Così Carlo Conti in conferenza stampa all’Ariston a poche ore dalla seconda serata del Festival di Sanremo. “Ricordate le invasioni di campo nel calcio? Quando hanno smesso di riprenderle hanno anche smesso di farle. Ecco, quando c’è un evento del genere cerchi sempre l’illuminazione facendo invasione”, ha detto Conti. “Può sembrare strano, ma a volte le cose normali accadono. Senza retropensieri, cose. La vita è più semplice di quello che alcuni credono. Ti posso giurare e dire quella che è la realtà”, “nella lettera che ho mandato al papa ho scritto, come mi diceva mia madre, ‘tentar non nuoce’. E io ci ho provato, a chiedere”, ha aggiunto il direttore artistico del Festival. Il video, ha poi ribadito Conti, “è stato registrato il primo febbraio scorso”.

Rocco Hunt primo in gara nella seconda serata, ultimo Willie Peyote

Sarà Rocco Hunt con la sua ‘Mille vote ancora’, ad aprire la seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo. Stasera saranno 15 i cantanti in gara ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Dopo il rapper napoletano toccherà ad Elodie, Lucio Corsi, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi e Rose Villain. A chiudere la serata Willy Peyote con ‘Grazie ma no grazie’.

Balti-Malgioglio-Frassica: “Felici di esserci”

“Grazie ai tuoi occhi mi sento che valgo e apparterrò al palco dell’Ariston stasera”. Così Bianca Balti, co-conduttrice della seconda serata rivolgendosi a Carlo Conti in conferenza stampa all’Ariston. “Sono gli occhi di tutta Italia e del mondo”, ha risposto Conti. Assieme a loro anche Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. “Sono felice del risultato del mio amico Carlo e di essere qui – ha detto Malgioglio – il palco di Sanremo da molta soggezione ma io ho chiesto di poter essere libero così potrò dare il meglio di me stesso. Voglio portare gioia, ironia e colore”. Ma quali abiti indosserà Malgioglio? “Mi sono ispirato alle dive degli anni 40 e 50, ho cinque capi, due sono arrivati”, ha svelato. Frassica ha poi scherzato: “Mi vestirà Gabbani. Sono contento di essere in questo Festival”.

Conti: “Scritto al Papa il 12 gennaio, video arrivato 1° febbraio”

“Sono riuscito a tenere nascosto questo video. Lo scorso maggio avevo presentato questo evento per la Giornata dei bambini con il Santo Padre, e il Pontefice mi ha detto se un giorno potrò fare qualcosa per ringraziarvi ditemi cosa posso fare per voi. Il 12 gennaio ho mandato una lettera al Santo Padre, dopo aver saputo dell’esibizione di Imagine di Noa e Mira Awad, e dopo qualche giorno, esattamente il primo febbraio, è arrivato il video. Sono stato in silenzio e non lo sapeva nessuno. Ho mandato il video ieri pomeriggio in regia”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in conferenza stampa all’Ariston, a proposito del videomessaggio di Papa Francesco trasmesso durante la prima serata della kermesse.

Ascolti prima serata, 83% share in fascia 15-24 anni

Nella fascia di età compresa tra i 15 e 24 anni lo share medio della total audience è stato dell’83%. Lo comunica il direttore del prime time Rai, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa.

Il boom di ascolti

Sono stati infatti 12 milioni e 600mila gli spettatori medi che hanno assistito alla prima serata del 75esimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Il dato si riferisce alla media total audience. Lo share medio è stato pari al 65,3%.

Conti supera Amadeus in prima serata

In base alla rilevazione tradizionale Auditel (che non tiene conto dei device digitali) la prima serata di Sanremo 2025 ha registrato una media ascolti di 12.218.000 spettatori pari al 65% di share. La media della prima serata di Sanremo 2024 con Amadeus era stata di 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share. Nel dettaglio la prima serata di Sanremo 2025 ha raccolto: 13.029.000 spettatori pari al 51.68% di share nell’anteprima Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:10 per 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nella prima parte in onda dalle 21:15 alle 23:26, 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte in onda dalle 23:30 all’1:20.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata