Maldive, il marito di Montefalcone: “Confermato il recupero del corpo, sono distrutto”

Anche il marito di Monica Montefalcone conferma l’avvenuto recupero oggi del corpo della moglie, tra i cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. “Ho avuto notizie dall’ambasciata italiana a Colombo e mi hanno confermato il recupero di mia moglie e di Federico. Le salme rientreranno in Italia probabilmente tutte e quattro insieme, ma non so quando. Sono molto stanco e distrutto“, ha dichiarato a LaPresse Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, la docente universitaria e ricercatrice genovese scomparsa giovedì nell’incidente durante un’immersione alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal, oltre a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri.

Stamattina il recupero dei corpi di due sub italiani

Questa mattina il team specializzato in ricerche subacquee con professionisti internazionali che stanno operando nella grotta di Thinwana Kandu, ha recuperato due dei quattro corpi senza vita rimasti nel canale sottomarino. Si tratterebbe proprio di Montefalcone e Gualtieri. Le operazioni riprenderanno domani mattina. Sommacal non dovrebbe raggiungere le Maldive ma rimarrà a Genova in attesa del rimpatrio delle salme della moglie e della figlia.

La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di cinque cittadini italiani alle Maldive. Gli inquirenti stanno organizzando l’esecuzione delle autopsie sui corpi che verranno effettuate non appena le salme rientreranno in Italia. Nel frattempo i magistrati intendono delegare, alle rispettive procure italiane di residenza, l’ascolto dei testimoni presenti a bordo della Duke of York, l’imbarcazione utilizzata dal gruppo per l’escursione.