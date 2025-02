“La nostalgia è un sentimento contemporaneo? Possibile, è un sentimento eterno. Si è sempre cantato, scritto e recitato della nostalgia. Non sto portando nulla di nuovo, non ho scoperto l’acqua calda, ma lo faccio a modo mio come tutte le cose che faccio, che tendono a essere molto semplici”. Lo dice a poche ore dall’inizio del 75esimo Festival di Sanremo, Olly che questa sera porterà sul palco dell’Ariston il brano ‘Nostalgia Balorda’. “Ci credo molto nella mia generazione – continua il 24enne cantautore genovese – credo di rappresentarne una piccola parte, perché non mi sento di dare voce a tutti, ma a chi ha voglia di raccontarsi e magari non sente di riuscirci”. Sui favori del pronostico taglia corto: “Anche se è la domanda che mi fanno più spesso, non ci sto pensando. È una cosa che fa piacere e mette pressione, sto solo pensando a cantare e voglio solo cantare questa sera”. Olly è anche il ‘capitano’ più scelto dai giocatori del Fantansaremo, “sono contento di rappresentare la quota pazza della gente, mi scelgono per questo credo”.

