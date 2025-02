Conti: "Il Festival cresce sempre di più"

A Sanremo 2025 ci sarà anche Edoardo Bove. Il giocatore della Fiorentina, reduce da un malore cardiaco lo scorso 1 dicembre durante il match con l’Inter, sarà sul palco dell’Ariston nell’ultima serata del Festival.

“Sanremo è cresciuto sempre di più. Con i due di Baglioni e i cinque straordinari di Amadeus. Sta crescendo sempre di più come evento e un importantissimo contributo arriva dai social con i commenti in tempo reale, mentre una volta si facevano il giorno dopo al bar”. Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa, Carlo Conti ha presentato così il Festival a due giorni dalla prima serata della 75esima edizione. Un evento, spiega, “che si autoalimenta, dove uno starnuto diventa un terremoto. Finalmente ascolteremo la musica e ci saranno le canzoni”. Tra gli ospiti in programma, ha ricordato, Jovanotti e Damiano David che arriverà in riviera nella giornata di lunedì. “Poi ci sono i due premi alla carriera” a Iva Zanicchi e Antonello Venditti “e i Duran Duran che sicuramente canteranno ‘Wild boys'”, ha proseguito. I Big in gara saranno 29 dopo il ritiro di Emis Killa. Comunque tanti, secondo Fazio che ha interrogato il collega sulla durata delle serate. “Nella prima andremo veloci – ha assicurato Conti – non ce la faccio a fare troppo tardi, per questo ho reintrodotto il dopo festival, affidato ad Alessandro Cattelan. Penso di finire intorno all’1.15 la prima sera e in quella delle cover. In quella finale forse anche qualcosa di più. Ma nelle altre spero di stare in tempi ragionevoli”.

Via libera della Fiorentina per Bove

Conti ha, nel frattempo, ottenuto il via libera della Fiorentina per Edoardo Bove, che sarà dunque ospite del Festival, senza percepire alcun cachet. LaPresse a inizio gennaio aveva anticipato come Bove, sfortunato centrocampista viola colpito da un malore cardiaco durante la partita del 1° dicembre tra la compagine viola e l’Inter, fosse tra i papabili per salire sul palco dell’Ariston per raccontare, magari, la sua esperienza. Il tutto mentre Sanremo si prepara per la kermesse. La domenica ha portato nella cittadina ligure appassionati, giornalisti e turisti. Verso sera uno spettacolo pirotecnico ha illuminato il mare che la costeggia, mentre le strade si colorano e la musica inizia a farla da padrone, con i passanti che intonano canzoni di grido o popolari, in un clima di diffusa euforia per l’evento in arrivo. La prima serata, l’11 febbraio, vedrà Conti affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici nella conduzione. Scotti – storico volto Mediaset – salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston. Dopo la gag con Clerici dei giorni scorsi sugli abiti da indossare per l’occasione, il presentatore ha scherzato ancora sull’argomento su Instagram, postando un fotomontaggio nel quale lo si vede indossare un vestito rosso da donna, utilizzato da Clerici proprio al festival, accompagnato dal messaggio: “Sanremo 2025: secondo cambio”. Like di Conti e commento di Clerici con tanto di emoticon che ridono: “Aspetto con ansia il terzo”. La conduttrice, da parte sua, ha pubblicato un video mentre prepara la valigia. Una voce fuori campo le chiede cosa si porterà per l’occasione. “Un quaderno – risponde – In questo caso Tv Sorrisi e Canzoni con i testi delle canzoni. Così le studio perché sono una secchiona. Le mie trousse di trucco, le mie borse. Io ho la mania delle borse, posso mettermi anche le tute ma le borse devono essere belle. Un portafortuna? Non ne ho, non sono una che ama queste cose. Mi piace portarmi più cose, tipo due shampoo”. Spoilerata da Maria De Filippi, infine, la presenza di Alessandra Celentano al Dopofestival.

