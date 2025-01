Edoardo Bove

Sofia Goggia in pole per parlare sul palco dell'Ariston dei Giochi di Milano-Cortina 2026

Al Festival di Sanremo 2025 proseguono le trattative per comporre la squadra degli ospiti e dei co-conduttori. Il direttore artistico Carlo Conti propone i nomi dei papabili e poi gli uffici competenti della Rai e i manager dei diretti interessati si mettono al lavoro per chiudere il contratto. Tra i co-conduttori si sono fatti i nomi di Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi e Serena Autieri. Per quanto riguarda gli sportivi c’è da registrare il no di Sinner (come anche nel 2024) mentre Jasmine Paolini, rivelazione del tennis azzurro, in quei giorni è impegnata nei tornei di Doha (8-15 febbraio) e Dubai (16-22 febbraio). Paula Egonu, stella della nazionale femminile di volley oro olimpico a Parigi, è stata co-conduttrice due anni fa, quindi difficile pensare a un suo ritorno. Lewis Hamilton ha la presentazione della Ferrari il 20 febbraio a Maranello, il giorno prima una ulteriore presentazione con tutte le scuderie. Il debutto in pista della ‘rossa’ è previsto sul circuito privato di Fiorano tra il 20 e il 21 gennaio 2025, con date flessibili in base alle condizioni meteorologiche. Ulteriori sessioni di prova si terranno sul circuito di Barcellona negli ultimi giorni di gennaio. Quindi potrebbe essere fuori gioco per le date del Festival (11-15 febbraio).

Nei prossimi giorni, come apprende LaPresse, ci sarà un incontro tra la delegazione di Milano-Cortina e il direttore artistico Conti. Cosa c’è di meglio di una vetrina come l’Ariston per lanciare una manifestazione importante come i Giochi del febbraio 2026? E chi meglio di una campionessa come Sofia Goggia potrebbe salire sul palco come testimonial dell’evento a cinque stelle? Un’altra suggestione molto interessante potrebbe essere quella di invitare sul palco del Festival Edoardo Bove, lo sfortunato centrocampista 22enne, vittima di un malore (conseguenza di una miocardite) durante la gara contro l’Inter. E Bove, giocatore della Fiorentina, la squadra del cuore di Conti, potrebbe essere uno degli ospiti di Sanremo proprio per raccontare la sua disavventura e prendersi gli applausi che merita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata