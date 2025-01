Affari Tuoi registra una media di 6.4 mln e 30%. L'Eredità sfiora i 5 mln (27.6%)

Nella serata ascolti tv di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, in access su Rai1 Cinque minuti 5.019.000, 24.11%; Affari Tuoi 6.434.000, 30.11%; su Canale5 Striscia la notizia 2.602.000 telespettatori, share 12.15%. Su La7 Otto e mezzo 1.787.000, share 8.27%. Su Rai3 Il cavallo e la torre 1.380.000, 6.50%; Un posto al sole 1.544.000, 7.16%. Su Rete4 4 di sera 1.059.000 telespettatori, share 5.01% e 887.000, 4.11%.

In prima serata su Canale5 la seconda puntata di Zelig 2.465.000 spettatori con share del 16.1%. Su Rai1 il film su Bettino Craxi Hammamet 2.077.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 1.629.000, 10.03%. Su Italia1 il film John Wick 1.218.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 l’incontro di Champions League Paris Saint-Germain-Manchester City 982.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Fuori dal Coro 774.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare 749.000 spettatori e il 4.4%. Su Rai2 la serie Ritorno in Paradiso 710.000 spettatori pari al 3.6%. Sul Nove Colpevole d’innocenza 465.000 spettatori (2.7%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.976.000 spettatori pari al 27.6%, su Canale5 Avanti un Altro 3.325.000 spettatori (19.5%).

Nel daytime nella tarda mattinata su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 929.000 spettatori (15.7%), È Sempre Mezzogiorno 1.793.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Forum 1.383.000 spettatori con il 17.6%. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.639.000 spettatori con il 13.6% nella prima parte e 1.558.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte. La soap Il Paradiso delle Signore 1.582.000 spettatori con il 16.7%. La Vita in Diretta 2.340.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 la soap Beautiful 2.337.000 spettatori pari al 18.2%, Endless Love 2.560.000 spettatori pari al 20.4%, Uomini e Donne 2.611.000 spettatori con il 23.9%. Su Eurosport1 la partita dei quarti degli Australian Open di tennis Sinner vs De Minaur 365.000 spettatori e il 5.9%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 533.000 spettatori con il 9.7%. Su Canale5 Tg5 Notte 730.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio 99.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 il film Quello che non ti uccide 385.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte 467.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Pagine per un Omicidio 156.000 spettatori (4.8%). Su La7 Fascisti su Marte 128.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Champions League Live 691.000 spettatori e il 5.7%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata