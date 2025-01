In access su Rai1 'Cinque minuti' 5.157.000 (24.33%) , 'Affari Tuoi' 6.521.000 (29.47%)

Nella serata tv di ieri, martedì 21 gennaio 2025, in access su Rai1 Cinque minuti 5.157.000, 24.33% , Affari Tuoi 6.521.000, 29.47%. Su Canale5 Striscia la Notizia 2.883.000 telespettatori, share 13.04%. Su La7 Otto e mezzo 1.755.000 telespettatori, share 7.90%. Su Rai3 Il cavallo e la torre 1.352.000, 6.31%; Un posto al sole 1.582.000, 7.09%. 4 di sera su Rete4 1.099.000 telespettatori, share 5.11% e 934.000 4.17%.

In prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction Blackout 2 – Le Verità Nascoste 3.007.000 spettatori pari al 17.1% di share (nel primo episodio 3.338.000 17.01% e nel secondo 2.656.000 17.27%). Su Canale5 – dalle 21:42 all’1:18 – l’ultimo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro 1.221.000 spettatori con share del 9.9%. Su La7 DiMartedì 1.448.000 spettatori con l’8.8% e 487.000 spettatori con il 7.7% nel segmento ‘Più’ in onda dalle 0:07 alle 0:55. Su Italia1 Safe 1.499.000 spettatori (7.9%). Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa con Enrico Brignano 928.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Il maestro giardiniere 786.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca 685.000 spettatori (5%). Su Tv8 Due pattini e una corona 414.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy 362.000 spettatori (2.5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.675.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.605.000 spettatori (20.9%). L’edizione delle 20 del Tg1 5.000.000 (24.4%), del Tg5 4.051.000 (19.5%), di TgLa7 1.550.000 (7.5%).

Nel daytime su Rai1 La Vita in diretta 2.293.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Beautiful 2.365.000 spettatori pari al 18%, Endless Love 2.493.000 spettatori pari al 19.8%, Uomini e Donne 2.564.000 spettatori pari al 24.0%.

