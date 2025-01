Acceso botta e risposta durante l'ultima puntata del reality: "La vipera io ce l’avevo nel letto e non lo sapevo!”. "La verità è che io soffro un po’ di gelosia"

Lite tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi al Grande Fratello. Un’amicizia che va in frantumi dopo le accuse piovute nel concitato ‘scambio di idee’ nella puntata di ieri sera del GF. Una lite furiosa dovuta al fatto che Eva ha deciso di non salvare l’amica, bensì Alfonso D’Apice.

“Sei falsa! Non mi venire più a dire di non cambiare letto per dormire con me per favore! La vipera io ce l’avevo nel letto e non lo sapevo!”, sbotta l’Orlando furiosa in diretta.

“Volevo dare spazio a un ragazzo più giovane, non posso pensare con la mia testa?”, ha replicato Eva Grimaldi all’amica ma Stefania Orlando rincara la dose: “Pensavo fossi più signora, non così aggressiva!”.

“Anche io pensavo fossi più leale!”, è stata la risposta furiosa di Stefania: “Hai più di 60 anni, se volevi dare spazio ai giovani non dovevi venire neanche tu al Grande Fratello“.

Eva ha motivato la sua scelta di non salvare l’amica causa una presunta gelosia nei confronti dell’amica: “La verità è che io soffro un po’ di gelosia, lei ultimamente sta sempre con Amanda!”.

Poi alla votazione Eva chiede scusa a Stefania per non averla salvata e vota Emanuele. Orlando apprezza il gesto carino e va ad abbracciarla.

