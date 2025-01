Per non perdere ascolti 'C'è posta per te' potrebbe saltare un sabato

Il conto alla rovescia è già avviato. Gli spot si moltiplicano: l’11 febbraio si alzerà il sipario sul 75° Festival di Sanremo, l’evento tv più atteso dell’anno. E in casa Rai fervono i preparativi per accontentare le richieste del direttore artistico Carlo Conti, il quale deve ancora sciogliere gli ultimi nodi su co-conduttori e co-conduttrici e sugli ospiti italiani e internazionali. L’ufficio contratti di Viale Mazzini è in fermento per chiudere gli accordi. Da Luisa Ranieri a Matilde Gioli, da Serena Rossi a Katia Follesa, Geppi Cucciari e Mahmood sono i nomi più gettonati assieme all’ospite sportiva Sofia Goggia.

Ma in fibrillazione ci sono anche le tv competitor di Rai1, a cominciare da Mediaset e La7. Si deve decidere la controprogrammazione al Festival, una specie di bagno di sangue per chi sfida l’Ariston. Sabato scorso è ripartita Maria De Filippi con il suo ‘C’è posta per te’ e subito ha sbancato gli ascolti: 4.833.000 spettatori di media con share del 31.3%. Ma sabato 15 febbraio difficilmente Canale5 deciderà di mandare in onda la puntata contro Sanremo. Nel 2023 Mediaset affrontò la sfida e ‘C’è posta per te’ dimezzò la dote (2.652.000 spettatori, share del 12.34%) contro il risultato del Festival che fu di 12.256.000 spettatori pari al 66.04% di share. Mentre la settimana precedente (il 4 febbraio) il programma della De Filippi aveva ottenuto 4.472.000 spettatori con share del 29%.

Sempre nel 2023 al martedì ‘Le Iene’ su Italia1 fecero il 4.4% di share, ‘diMartedì’ su La7 il 2.84%, ‘Cartabianca’ su Rai3 il 2.47%. Il Festival registrò 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share.

Nel 2024 la prima serata sanremese andò così: 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share. Agli altri restarono le briciole: su Canale5 ‘In vacanza su Marte’ 3.34%, su Italia1 ‘Le Iene’ 4.33%, su La7 ‘diMartedì’ 4.33%, su Rete 4 ‘E’ sempre Cartabianca’ 1.99%. Nella serata finale del sabato Canale 5 rinunciò alla De Filippi per mandare in onda il film ‘Titanic’ che ottenne il 4% di share. La7 scelse un altro film classico ‘Operazione sottoveste’ (share 1.6%). E Sanremo arrivò a 14.301.000 spettatori pari al 74.1% di share.

Che cosa accadrà quest’anno? Quasi sicuramente i talk del martedì e del giovedì verranno confermati, mentre su La7 ‘Propaganda Live’ e il programma di Gramellini si fermeranno per non bruciare la media ascolti. Molto probabilmente anche ‘C’è posta per te’ non rovinerà la media super con una frenata e salterà un turno. Con buona pace di Maria De Filippi che potrà vedere il suo amico Carlo Conti nella serata finale di Sanremo. Un altro amico di Conti, Amadeus, ha già deciso di suo optando per il mese di gennaio la messa in onda sul Nove delle quattro prime serate di ‘Chissà chi è’ cominciate il 9 gennaio.