Per la serata dei duetti diversi big in gara si esibiranno in tandem. Probabile Tony Effe con Gaia

Il conto alla rovescia per Sanremo 2025 sta entrando nel vivo. A circa un mese dall’alzata del sipario cresce il fermento per la squadra dei co-conduttori e quella degli ospiti. Mentre i big in gara stanno socializzando per i duetti. Più di un artista, infatti, sta pensando di presentarsi in tandem con un altro cantante. Approcci e provini sono all’ordine del giorno. Tony Effe, ad esempio, potrebbe presentarsi in coppia con l’altra sanremese Gaia ed esibirsi in un nuovo ‘Sesso e Samba’. A meno che Carlo Conti non riesca in una mediazione e torni la pace tra Tony Effe e Fedez per una esibizione assieme tra i due litiganti. Ma al momento sembra più una news da Fantasanremo che un’ipotesi concreta. Quello che invece si avvicina sempre più a una notizia ufficiale è la presenza all’Ariston come ospite della campionessa dello sci Sofia Goggia, importante anche in ottica Milano-Cortina 2026. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra la delegazione del comitato organizzatore delle Olimpiadi e il direttore artistico, ma tutto lascia pensare che l’accordo si farà.

Nella corsa tra le aspiranti co-conduttrici spunta invece Luisa Ranieri. L’attrice è in pole position tra le richieste di Conti e se la trattativa dovesse andare a buon fine sarà proprio lei, la ‘Lolita Lobosco’ della serie tv e la Greta Cool cinematografica di ‘Parthenope’, ad affiancare Carlo Conti nella prima serata o nell’ultima (o addirittura in entrambe) nella conduzione del 75° Festival di Sanremo. Luisa Ranieri si aggiunge agli altri nomi circolati in questi giorni: dal ‘figlioccio’ Mahmood a Geppi Cucciari e Katia Follesa, da Serena Rossi a Serena Autieri. Tutti volti di programmi Rai a cui Conti dà la precedenza. Probabile la presenza all’Ariston come ospiti anche del cast di ‘Mare Fuori’, di Alessandro Gassmann che proprio in questo periodo sarà sul set di ‘Un Professore 3’, una delle serie più amate dal pubblico di Rai1. Mentre Serena Rossi se non sarà tra le co-conduttrici (lei ha giurato che al momento nessuno l’ha contattata) potrebbe salire sul palco dell’Ariston come protagonista di ‘Mina Settembre’, altra fiction Rai baciata dagli ascolti.

