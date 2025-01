Continua la corsa per il ruolo di co-conduttrice. Si guarda alle protagoniste delle fiction Rai

Continua la corsa all’ingaggio di co-conduttori e co-conduttrici per il prossimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico Carlo Conti ha più volte indicato di voler dare risalto alla fiction Rai che sta andando molto bene negli ascolti e alle protagoniste. Ed ecco che crescono le chance di arrivare sul palco dell’Ariston di Serena Rossi, protagonista della terza stagione di ‘Mina Settembre’. In lizza c’è sempre Luisa Ranieri, la protagonista di ‘Lolita Lobosco’. Così come Geppi Cucciari e Mahmood, molto stimati da Conti seppure non siano protagonisti di fiction. Mentre sembrano scemare le possibilità di Katia Follesa, per la quale sembrerebbe sia stata bocciata la richiesta d’ingaggio.

Ma ecco che all’orizzonte spunta un nome nuovo, indicato dalla direzione artistica, su cui l’ufficio contratti Rai dovrà lavorare. Si tratta di Matilde Gioli, l’attrice che interpreta la collega ed ex fidanzata di Luca Argentero nella fiction ‘Doc nelle tue mani’.

Intanto proseguono le stilettate a distanza via social tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. In seguito all’annuncio del conduttore di lasciare dopo 35 anni l’agenzia Arcobaleno3, Presta aveva postato: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. La replica di Bruganelli: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”. Poi dopo i sorrisetti postati sotto l’annuncio di Bonolis ecco l’ultima botta di Presta: “Ridi ridi, ride bene chi ride ultimo”. Ma frecciate a parte sono le trattative che incombono. Per Paolo Bonolis il rientro in Rai sembra più che probabile. Per quanto riguarda invece Stefano De Martino la Rai farà di tutto per trattenerlo, facendo rispettare il contratto seppure a Mediaset si stia lavorando di sponda con Maria De Filippi per un’offerta super.

