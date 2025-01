Follesa stop Sanremo 2025. Post velenosi di Lucio Presta e Sonia Bruganelli

Non c’è solo il toto co-conduttori di Sanremo a monopolizzare la scena delle trattative nel mondo della tv. Del resto questo è il periodo migliore per azzardare offerte di mercato in vista della prossima stagione autunnale, considerata il clou per il periodo di garanzia. Paolo Bonolis ha deciso di divorziare dopo 35 anni dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, non senza post velenosi tra lo stesso Presta: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze” e Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”.

Ma frecciate a parte sono le trattative che incombono. Per Paolo Bonolis il rientro in Rai sembra più che probabile. É stato ospite nel programma ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti e potrebbe tornare in conduzione. Chissà, magari alla guida di ‘Affari Tuoi’ se Stefano De Martino dovesse accettare di riabbracciare Maria De Filippi, la quale sembra bene intenzionata a riportarlo nella sua squadra di conduttori targati Fascino, la società di produzione che fa capo alla regina degli ascolti dei programmi Mediaset, a partire da ‘Amici’.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo fervono le trattative per accontentare le richieste del direttore artistico Carlo Conti. Sul tavolo dell’ufficio contratti Rai ci sono già i documenti di Luisa Ranieri, Mahmood, Geppi Cucciari mentre per Katia Follesa si è alzato il cartello stop in seguito a una presunta richiesta giudicata troppo elevata.

