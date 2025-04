Con il suo gruppo nel 2001 vinse la kermesse nella sezione Nuove Proposte con il brano 'Stai con me (Forever)'

Ventiquattro anni prima della casa del Grande Fratello, il palco dell’Ariston di Sanremo. Jessica Morlacchi, vincitrice nel 2025 della 18esima edizione del reality, a soli 13 anni nel 2001 aveva conquistato grande popolarità come frontwoman del gruppo musicale pop Gazosa: la sua band, quell’anno, vinse il Festival nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Stai con me (Forever)’. Una vittoria che aprì la strada al grande successo dei Gazosa nell’estate successiva, con la hit ‘www.mipiacitu’ che diventò un vero tormentone. Due anni dopo, lasciò i Gazosa e iniziò una carriera da solista. In questa gallery alcune foto di Morlacchi con i Gazosa al Festival di Sanremo 2001, e qui sotto la loro esibizione all’Ariston.

L’esibizione di Morlacchi con i Gazosa a Sanremo 2001

