Oltre 5.3 mln per Cinque Minuti. Su La7 diMartedì 1.3 mln

Nella serata tv di ieri, martedì 7 gennaio 2025, in access ‘Cinque minuti’ 5.339.000, 25.50% ‘Affari Tuoi’ registra una media di 6.554.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.137.000 spettatori pari al 14.4%. In prima serata su Rai1 la fiction ‘Leopardi Il Poeta dell’Infinito’ 4.112.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 ‘Amore e Vendetta – Zorro’ 2.161.000 spettatori con share del 13.7%. Su Rai2 ‘Ma… Diamoci del Tour! In Europa con Enrico Brignano’ 1.019.000 spettatori, share 5.43%. Su Italia1 ‘Attacco al Potere 2’ 1.353.000 telespettatori, share 6.95%. Su Rai3 ‘Un uomo felice’ 687.000 telespettatori, share 3.44%. Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ 719.000 telespettatori, share 5%. Su La7 DiMartedì 1.357.000 telespettatori, share 8% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 398.000, 5.87%. Su Tv8 ‘Un Natale a cinque stelle’ 436.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Jumanji 420.000 spettatori (2.3%).

