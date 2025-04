Mediaset corteggia Eleonora Daniele e Nunzia De Girolamo. Il caso Moreno-Giandotti

Per la prossima stagione autunnale della tv si potrebbe assistere a un valzer delle conduttrici. Tutto comincia da Mediaset che dopo aver assegnato a Veronica Gentili ‘l’Isola dei Famosi’ ha due caselle ancora da sistemare: ‘Pomeriggio 5’ e ‘Grande Fratello’, per quest’ultimo programma sembra destinata a concludersi l’era Signorini. Ma per la successione si è ancora in alto mare. Per l’appuntamento pomeridiano di Canale5 Myrta Merlino cederà il testimone a una nuova conduttrice. Per lei c’è la conduzione di un programma nella prima serata di domenica su Rete4.

Per la sostituzione alla guida di Pomeriggio 5 due sono le alternative: soluzione interna con Cesara Buonamici e Simona Branchetti in pole position oppure un nuovo ingresso proveniente dalla Rai. In cima alla lista ci sono i nomi di Eleonora Daniele e Nunzia De Girolamo, ma è un’impresa quasi impossibile per entrambe, visto che la prima è ben salda alla guida di ‘Storie Italiane’ e la seconda è in corsa anche per il sabato pomeriggio di Rai1.

Probabilmente niente Mediaset anche per Simona Ventura, per la quale sembra proprio sfumare l’opportunità di fare l’opinionista all’Isola dei Famosi. Il programma ‘Citofonare Rai2’ è confermato e la Ventura ha già una deroga per partecipare a ‘Che Tempo che fa’ sul Nove. Quindi diventa difficile pensare che ne possa ottenere un’altra. Anche il Tg2 Post è alla ricerca di una nuova conduttrice dopo che Manuela Moreno ha lasciato. Al direttore del Tg2 Preziosi piace Monica Giandotti, ma la conduttrice di Tg3 Linea Notte non lascerà la testata alla quale appartiene.